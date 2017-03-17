16:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ханс-Йоахим Ватцке: "Противостояние с "Монако" будет сложным. Я видел их разницу мячей"

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке ждет сложного противостояния с "Монако" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Дортмунде 11 или 12 апреля, а ответный – в Монако 18 или 19 апреля.

- Мы хотели избежать "Баварию", и, думаю, она хотела избежать нас, - цитирует пресс-служба УЕФА Ватцке. - Так что в этом смысле жребий хороший. Я видел матч "Монако" против "Манчестер Сити" и знаю, что у этой команды разница забитых и пропущенных голов в чемпионате Франции "+58". Противостояние будет сложным. На этом уровне уже нет разницы, где проводишь первый матч.

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