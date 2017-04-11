Ханс-Йоахим Ватцке: "Произошедшее нелегко выкинуть из головы"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что команде будет непросто забыть, случившееся сегодня в Дортмунде. Сегодня за полтора часа до матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" возле автобуса с дортмундской командой случился взрыв, из-за которого встреча была перенесена на среду.

- Был взрыв в непосредственной близости от выхода из отеля, - приводит пресс-служба клуба Ватцке. - Марк Бартра был доставлен в больницу. Он повредил руку. Затем мы немедленно связались с делегатами безопасности и коллегами из "Монако". Игра состоится завтра. Билеты остаются в силе. Нужно сказать спасибо болельщикам за понимание. Команда и тренерский штаб, естественно, в шоке. Произошедшее нелегко выкинуть из головы.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности