Ханс-Йоахим Ватцке: "Финал Лиги чемпионов в США? А может, Супербоул во Франкфурте?"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке раскритиковал нового президента УЕФА Александера Чеферина. Новый глава организации подчеркнул, что в будущем возможно проведение финала Лиги чемпионов в США.

– Для нас поехать в США или Азию на предсезонный тур – это нормально, но вы попробуйте предложить американцам провести Супербоул во Франкфурте, – приводит ESPN слова Ватцке. – Чеферин должен сначала понять, как ведется бизнес в УЕФА. То, что он делает такие предложения спустя несколько недель после избрания на пост президента, сводит меня с ума.