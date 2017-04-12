13:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ханс-Йоахим Ватцке: "Боруссия" играет за всех"

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке подчеркнул, что выходом на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Монако" клуб хочет показать, что террор и ненависть не могут стать элементом управления.

Игра между "шмелями" и монегасками должна была состояться вчера, но была отменена из-за взрыва, произошедшего возле автобуса с дортмундской командой. Вследствие этого встреча была перенесена на среду.

- Мы играем сегодня не только для себя. Мы играем за всех, - приводит Bild слова Ватцке. - Не важно, идет ли речь о представителе "Боруссии", "Баварии" или "Шальке". Мы хотим показать, что террор и ненависть никогда не смогут управлять нами. И, конечно, мы играем для Марка Бартры, который хочет видеть, как его команда побеждает!

Напомним, что из-за взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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