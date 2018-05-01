23:18 1 мая | Футбол — Лига чемпионов

Хамес забил в Лиге чемпионов впервые с марта 2016 года


Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, арендованный у "Реала", забил в Лиге чемпионов впервые с марта 2016 года. Колумбийский хавбек забил второй мяч мюнхенцев в ответном полуфинале против мадридцев.

Для 26-летнего игрока этот мяч стал первым с марта 2016 года, когда он в составе "Реала" поразил ворота "Ромы" в ответной игре 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

Реал - Бавария

 

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