Хамес забил в Лиге чемпионов впервые с марта 2016 года

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, арендованный у "Реала", забил в Лиге чемпионов впервые с марта 2016 года. Колумбийский хавбек забил второй мяч мюнхенцев в ответном полуфинале против мадридцев.

Для 26-летнего игрока этот мяч стал первым с марта 2016 года, когда он в составе "Реала" поразил ворота "Ромы" в ответной игре 1/8 финала главного еврокубкового турнира.