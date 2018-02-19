Хамес Родригес: "Я хочу выигрывать титулы с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес заявил, что он намерен выигрывать с немецким клубом титулы, и уверен, что мюнхенцы смогут выиграть все турниры. Напомним, что "Бавария" играет с "Бешикташем" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом сезоне 26-летний футболист провел 24 матча в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.

– Я хочу выигрывать титулы, и "золотой хет-трик" будет в самый раз, – цитирует сайт УЕФА Хамеса. – Как я уже говорил, у нас есть все для решения своих задач. В команде собраны настоящие мастера своего дела. Но мы должны быть полностью готовы, и каждому необходим правильный настрой.