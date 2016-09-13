16:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хамес Родригес попал в заявку "Реала" на матч против "Спортинга"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку на первую игру группового турнира Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга". Принять участие в матче сможет полузащитник Хамес Родригес, пропустивший встречу предыдущего тура чемпионата Испании против "Осасуны" (5:2).

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Касилья, Яньес, Кранинкс;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Марселу, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Бэйл, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мората.

Игра состоится 14 сентября. Встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 21.45 по московскому времени.

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