Хамес Родригес попал в заявку "Реала" на матч против "Спортинга"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку на первую игру группового турнира Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга". Принять участие в матче сможет полузащитник Хамес Родригес, пропустивший встречу предыдущего тура чемпионата Испании против "Осасуны" (5:2).
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:
вратари – Касилья, Яньес, Кранинкс;
защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Марселу, Данилу;
полузащитники – Кроос, Хамес, Бэйл, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич;
нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мората.
Игра состоится 14 сентября. Встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 21.45 по московскому времени.