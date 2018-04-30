Хамес Родригес: "Очень приятно вернуться в Мадрид"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом" признался, что рад вернуться в Мадрид. Мюнхенцы арендовали колумбийца у мадридского клуба в 2017 году на два сезона.

– Очень приятно вернуться в Мадрид, ведь это то место, которое было мне домом целых три года, – цитирует Goal Родригеса. – Это время было для меня уникальным, я выиграл много титулов с "Реалом" и действительно полюбил местных болельщиков. Но сейчас моя команда – "Бавария". Я счастлив здесь, думаю только о положительном выступлении с командой и на предстоящем чемпионате мира, конечно.

Матч "Реал" – "Бавария" пройдет во вторник, 1 мая. Начало встречи – в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.​