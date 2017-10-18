Хамес Родригес и Видаль - в запасе "Баварии" на матч с "Селтиком"

Стали известны составы "Баварии" и "Селтика" на матч группового турнира Лиги чемпионов. Хавбеки мюнхенцев Хамес Родригес и Артуро Видаль остались в запасе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Бавария": Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба - Руди, Тиагу Алькантара - Роббен, Мюллер, Коман - Левандовски.

Запасные - Штарке, Зюле, Родригес, Рафинья, Видаль, Толиссо, Фридль

"Селтик": Гордон - Гамбоа, Лустиг, Боята, Тирни - Нтчам, Браун - Робертс, Армстронг, Синклэйр - Гриффитс.

Запасные - Де Врис, Биттон, Дембеле, Рогич, Айер, Макгрегор, Форрест.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию.