Хамес - первый колумбиец, забивавший в Лиге чемпионов за 3 разных клуба

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес отметился забитым голом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала". Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал первым колумбийцем, который забивал в главном еврокубковом турнире за три разных клуба - "Порту", "Реал" и "Бавария".
"Реал" – "Бавария": Хамес сравнял счет в матче и не стал праздновать гол
🇨🇴 Хамес Родригес – первый колумбиец, забивший в #ЛигаЧемпионов за три разных клуба ⚽️ pic.twitter.com/wiinZ3hb9T– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 мая 2018 г.