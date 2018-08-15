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Хачериди после победы над "Спартаком" в соцсетях похвалился щитками с флагом Украины

14 августа. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" 14 августа. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ после матча. Фото Дарья ИСАЕВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
14 августа. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди в Инстаграме поделился фотографией, где он демонстративно показывает щитки Украины болельщикам московского "Спартака" после выхода в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов. 

Публикацию в Инстаграме 31-летний игрок сопроводил тремя эмодзи "Бицепс" и флагами Украины и Греции.

По окончании ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) Хачериди покинул московский стадион "Открытие Арена" одним из первых через запасной выход. Он отказался от общения с журналистами.

Российский владелец ПАОК Иван Саввиди отказался комментировать скандальный инцидент с Хачериди​. 

 

PAOK 💪💪💪 🇺🇦 🇬🇷

Публикация от Yevhen Khacheridi 3️⃣4️⃣ (@khacheridi34) 14 Авг 2018 в 2:09 PDT

 

Что грозит Хачериди за показ щитков с флагом Украины? //
Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать! //

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