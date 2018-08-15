Хачериди после победы над "Спартаком" в соцсетях похвалился щитками с флагом Украины

Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди в Инстаграме поделился фотографией, где он демонстративно показывает щитки Украины болельщикам московского "Спартака" после выхода в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов.

Публикацию в Инстаграме 31-летний игрок сопроводил тремя эмодзи "Бицепс" и флагами Украины и Греции.

По окончании ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) Хачериди покинул московский стадион "Открытие Арена" одним из первых через запасной выход. Он отказался от общения с журналистами.

Российский владелец ПАОК Иван Саввиди отказался комментировать скандальный инцидент с Хачериди​.

Что грозит Хачериди за показ щитков с флагом Украины? //

Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать! //