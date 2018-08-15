Хачериди отказался объяснять мотив демонстрации щитков в цветах украинского флага

Защитник ПАОК Евгений Хачериди отказался комментировать свой поступок после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух встреч). После финального свистка украинец с греческими корнями показал трибунам щитки с изображением украинского флага.

– Спасибо за информацию, но я не хочу разговаривать, – отреагировал футболист на информацию о том, что УЕФА не стал открывать дело из-за демонстрации щитков.

Уточняющий вопрос о том, для чего и кому были показаны щитки после игры на "Открытие Арене", 31-летний Хачериди оставил без ответа. (Андрей СИЗЯКИН)​

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