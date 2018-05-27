Хабиб Нурмагомедов: "Всегда мечтал попасть на финал ЛЧ, да еще и на игру лучшей команды в истории". Фото

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем", который прошел в Киеве. Мадридский клуб добился победы со счетом 3:1.
"Всегда мечтал попасть на финал Лиги Чемпионов, да еще и на матче лучшей команды за всю историю. Потрясающая атмосфера на финале", – написал Нурмагомедов в своем Инстаграме.
ненавистник_политпроектов
Millwall82, смельчак диванный )) ты ему в лицо скажешь это? ))) всегда удивлялся таким упырям...
02:13
kirsann
гражданам России не запрещен ли въезд на Украину?!
02:08
Millwall82
Глор дагестанский.
01:38
Millwall82
Онжи что ли?????
01:38