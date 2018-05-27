01:31 | Футбол — Лига чемпионов

Хабиб Нурмагомедов: "Всегда мечтал попасть на финал ЛЧ, да еще и на игру лучшей команды в истории". Фото

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем", который прошел в Киеве. Мадридский клуб добился победы со счетом 3:1.

"Всегда мечтал попасть на финал Лиги Чемпионов, да еще и на матче лучшей команды за всю историю. Потрясающая атмосфера на финале", – написал Нурмагомедов в своем Инстаграме.

Реал - Ливерпуль
 

Incredible atmosphere 🔥 Congratulations @realmadrid #halamadrid #13time #Киев

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on May 26, 2018 at 1:46pm PDT

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ненавистник_политпроектов

Millwall82, смельчак диванный )) ты ему в лицо скажешь это? ))) всегда удивлялся таким упырям...

02:13

kirsann

гражданам России не запрещен ли въезд на Украину?!

02:08

Millwall82

Глор дагестанский.

01:38

Millwall82

Онжи что ли?????

01:38

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