Хаби Алонсо: "Гризманн еще не достиг уровня Криштиану Роналду и Месси"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" высоко оценил талант нападающего мадридцев Антуана Гризманна. При этом он отметил, что француза рано сравнивать с лучшими игроками мира.

– Гризманн играет на отличном уровне, и я никогда не думал, что он достигнет его, – цитирует Marca Хаби Алонсо. – Но он еще не достиг уровня Криштиану Роналду и Месси. Я не знаю, насколько он близок к ним. Но они точно выше. И речь не только об одном сезоне, а о нескольких.