00:54 | Футбол — Лига чемпионов

Гжегож Крыховяк: "Вы увидели разницу между постоянным участником Лиги чемпионов и "Локомотивом"

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Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после матча с "Порту" (1:3) поделился настроением внутри команды.

- Что случилось в игре с "Порту"?

- Единственная проблема в этом матче была в реализации. "Порту" забил три гола Вы увидели разницу между командой, которая постоянно выступает в Лиге чемпионов и нами.

- Что сказал Семин в раздевалке?

- Семин был встревожен в раздевалке. В общем, как и все ребята. Был сильно расстроен. Мы хотели победить в матче.

- Заслужили победу в игре с "Порту"?

- Ну, моментов мы создали не меньше. Разница лишь в том, что португальцы лучше их реализовывали. (Ярослав Сусов)

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Локомотив - Порту

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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