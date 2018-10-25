Гжегож Крыховяк: "Мне показалось, Кверквелия достал до мяча"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк считает, что в эпизоде с удалением Соломона Кверквелии в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:3) грузинский защитник, возможно, не заслуживал красной карточки.

- Что случилось в эпизоде с Кверквелией? Как вы видели этот эпизод?

- Мне сложно говорить. Но мне кажется, что Кверквелия все-таки достал до мяча. Хотя я был далеко. Может, там и не было ошибки судьи.

- Ноль очков после трех матчей. Шансы на выход из группы ещё есть?

- Сложно сказать после трех матчей без побед. (Ярослав Сусов)