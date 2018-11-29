Гжегож Крыховяк: "Главное, что нам удалось не пропустить от "Галатасарая"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, забивший первый гол в матче 5-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с "Галатасараем" (2:0) оценил игру своей команды. Также он поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Шальке".

– Очень рады победе, тем более что удалось сыграть на ноль, – сказал Крыховяк. – Это была важная победа, необходимые для "Локомотива" три очка. Нужно продолжать работать и побеждать.

– Сегодня было морозно.

– Да, было холодно, но подогревала атмосфера.

– Сравнивая этот матч с поражением 0:3 в Стамбуле, что изменилось в игре "Локомотива"?

– Самое важное – удалось слаженно сыграть в обороне и не пропустить.

– Впереди шестой тур, матч с "Шальке". И выход "Локо" в еврокубковую весну зависит не только от вас.

– Мы хотим выиграть, набрать три очка, а что будет дальше – посмотрим.

"Локомотив" одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и с тремя очками располагается на последнем месте в группе D, однако сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. (Константин Колмаков)