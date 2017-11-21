Гвардьола в кепке. Фото

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Фейеноорда"выступил в новом образе. Испанский наставник принял участие в тренировке команды в кепке.

Матч "Манчестер Сити" - Фейеноорд пройдет сегодня, 20 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.