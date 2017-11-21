18:43 | Футбол — Лига чемпионов

Гвардьола в кепке. Фото

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Фейеноорда"выступил в новом образе. Испанский наставник принял участие в тренировке команды в кепке. 

Матч "Манчестер Сити" - Фейеноорд пройдет сегодня, 20 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.

Манчестер Сити - Фейеноорд

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Такую же кепку ношу, но чет она не очень подходит к спорт. стайлу Гвардиолы. Под пальто, ботинки и костюм кепка подходит идеально.

18:54