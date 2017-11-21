Гвардьола в кепке. Фото

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Фейеноорда"выступил в новом образе. Испанский наставник принял участие в тренировке команды в кепке.
Матч "Манчестер Сити" - Фейеноорд пройдет сегодня, 20 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.
А Гвардиола-то в порядке (и в кепке)! 💪#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8YyWXw6s4V– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 ноября 2017 г.
Millwall82
Такую же кепку ношу, но чет она не очень подходит к спорт. стайлу Гвардиолы. Под пальто, ботинки и костюм кепка подходит идеально.
18:54