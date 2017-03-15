Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола проводит 100-й матч в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Ответный поединок 1/8 финала с "Монако" стал юбилейным для испанского специалиста.

Вне зависимости от исхода поединка в Монако Гвардьола станет самым успешным тренером по итогам первой сотни игр в еврокубках. На данный момент на счету испанца в 99 матчах 61 победа и 23 ничьи. Ранее по этому показателю лидировал Луи ван Гал, на счету которого 61 победа и 22 ничьи в 100 первых играх в еврокубках.