Гвардьола по ошибке сел в автобус "Наполи" после матча ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола оказался в необычной ситуации после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" (4:2). Как сообщает Football Italia, специались запутался в выходах со стадиона в Неаполе и зашел в автобус итальянской команды. Однако Гвардьола быстро осознал свою ошибку и перешел в автобус "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" после четырех туров группового турнира Лиги чемпионов идет на первом месте. В активе команды 12 очков. "Наполи" с 3 очками занимает третью строчку.