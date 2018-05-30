Гвардьола – о третьей победе "Реала" в Лиге чемпионов: "Мы должны снять перед ними шляпу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиьола отметил, что "Реалу" удалось добиться выдающегося успеха, выиграв три розыгрыша Лиги чемпионов подряд. В финале турнира Королевский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

- Это захватывающе, мы должны снять шляпу перед ними, - цитирует Marca Гвардьолу. – Неважно, заслужили они это или нет, потому что сделать то, что они сделали – очень сложно. "Реал" показал свой уровень, но мы (в "Манчестер Сити". – Прим. "СЭ") надеемся не допустить их четвертой победы в следующем сезоне.

Отметим, что "Реал" стал первой командой, которой удалось выиграть три титула Лиги чемпионов подряд.