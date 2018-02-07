Гути: "В дальнейшем кто-то из игроков "Краснодара" может попасть в "Реал"

Старший тренер "Реала" до 19 лет Гути на пресс-конференции после победы в серии пенальти над "Краснодаром" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА отметил, некоторые футболисты российского клуба в перспективе могут оказаться в Мадриде.

– Кто из "Краснодара" мог бы попасть в "Реал"?

– Не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в "Реале".

– Почему в первом тайме у вас почти ничего не получалось, а после перерыва все изменилось?

– Причина в атмосфере. Поначалу ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. В перерыве я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, и они стали действовать лучше.

– В Краснодаре будет базироваться сборная Испании во время чемпионата мира. Что вы можете сказать об условиях?

– Я считаю, что Краснодар – достойный город, здесь невероятный стадион, где модно без проблем тренироваться. Думаю, что Испании здесь все понравится, потому что понравилось нам. (Гоша ЧЕРНОВ)