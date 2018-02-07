Гути: "Не ожидал, что матч против "Краснодара" закончится именно так"

Старший тренер "Реала" до 19 лет Гути на пресс-конференции после победы в серии пенальти над "Краснодаром" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА отметил, что не ожидал столь сложной игры.

– Ожидали ли вы, что игра получится такой тяжелой для "Реала"?

– Я не ожидал, что все закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы переставили акценты, и игра изменилась.

– Сегодня на трибунах собралась рекордная аудитория для матча Юношеской лиги УЕФА. Как вам атмосфера?

– Я ожидал этого вопроса. Колоссальное количество людей на стадионе! Изначально это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и "Реал". Это помогло. (Гоша ЧЕРНОВ)