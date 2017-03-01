Гути: "Хочу, чтобы "Барселона" прошла "ПСЖ", а Пике забил пятый гол"

Бывший полузащитник "Реала" Гути признался, что в Лиге чемпионов рассчитывает на успешное выступление "Барселоны". Он хочет, чтобы каталонцы прошли в 1/8 финала "ПСЖ", которому на выезде в первом матче проиграли со счетом 0:4.

– Я хочу, чтобы "Барселона" вышла в четвертьфинал и была сосредоточена не только на чемпионате, – цитирует A Bola Гути. – Хочу, чтобы "Барселона" отыгралась, а Пике забил пятый мяч. Он заслуживает этого, потому что не стесняется высказывать свою позицию, свое истинное лицо.