Гути: "Если бы повторы уже ввели, "Реал" не играл бы дополнительные таймы с "Баварией"

Бывший полузащитник "Реала" Гути считает, что главный арбитр ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:2) ошибся не только в пользу "Королевского клуба". По его словам, если бы не судья, мадридцы могли все решить еще в основное время, а не доводить дело до дополнительного. Гути сопроводил слова скриншотом, на котором видно, что игроки "Баварии" оказались в офсайде во время второй голевой атаки.

- Если бы видеоповторы уже ввели, "Реалу" не пришлось бы играть дополнительные таймы, – написал Гути в "Твиттере".