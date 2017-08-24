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01:56 | Футбол — Лига чемпионов

Гурбан Гурбанов: "Участие "Карабаха" в групповом турнире Лиги чемпионов полезно для всего Азербайджана"

Главный тренер "Карабаха"Гурбан Гурбанов рад выходу в групповой турнир Лиги чемпионов. Азербайджанская команда за счет гола на выезде одолела в 4-м отборочном турнире Лиги чемпионов "Копенгаген" (1:0 и 1:2) и стал первым представителем Азербайджана в групповом турнире соревнования.

- Я поздравляю всех жителей Азербайджана и наших фанатов, - цитирует пресс-служба клуба Гурбанова. - Мы рады, что можем сделать нашу страну счастливой. Выступление в таких турнирах очень важно для азербайджанского футбола. Выступление в групповом турнире Лиги чемпионов будет полезно как для нас, так и для всей страны.

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