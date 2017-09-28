Гурбан Гурбанов: "Рома показала свой класс"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов от "Ромы" (1:2) отметил, что матч получился тяжелым. Тем не менее, азербайджанский наставник остался доволен своей командой.

Матч получился тяжелым, - передает azerisport.com слова Гурабнова. - "Рома" показала свой класс. После 0:2 мы стали действовать более внимательно. Несмотря на поражение, я остался доволен своей командой. В плане игры мы хотели показать себя с лучшей стороны, чтобы все получили удовольствие от матча. Думаю, нам это удалось. Победа соперника закономерна. Благодарен болельщикам, которые пришли и поддержали нас.

Трансляция матча "Карабах" – "Рома"