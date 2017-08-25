Гурбан Гурбанов: "Матчи с "Челси", "Ромой" и "Атлетико" станут для "Карабаха" большим опытом"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отметил, что матчи группового турнира Лиги чемпионов против грандов европейского футбола помогут его команде. Однако думать о еврокубке специалист будет лишь после предстоящей игры чемпионата Азербайджана.

– Трудно комментировать жеребьевку турнира, где не было слабых команд, – цитирует azerisport.com Гурбанова. – К нам попали представители трех из пяти стран – футбольных грандов. Думаю, "Челси", "Атлетико" и "Рома" в дополнительном представлении не нуждаются. Матчи с ними станут для нас большим опытом, помогут нашей команде. Сейчас все мои мысли связаны с будущей игрой чемпионата с "Габалой". Вот сыграем с ними, сяду и буду собирать информацию о соперниках в Лиги чемпионов.