Гурбан Гурбанов: "Карабах" получает удовольствие от таких матчей, как с "Атлетико"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:1) отметил, что команда набирается опыта выступлений на столь высоком уровне. По его словам, азербайджанский клуб не собирается останавливаться на достигнутом.

- Это была тяжелая игра. Несмотря на то, что мы взяли одно очко, соперник сыграл очень хорошо, - приводит Azerisport слова Гурбанова. - Для меня очень важно, чтобы мои футболисты набирались опыта в подобных матчах. Хотя у соперника было много голевых моментов, мои ребята боролись до конца. Желаю успехов "Атлетико" в будущих матчах.

- Прошлый матч с мадридцами вы так же завершали вдесятером.

- После той игры я заявлял, что решение было неверным. Но в этот раз, считаю, судья правильно рассудил эпизод. Педро Энрике слишком высоко поднял ногу.

- "Карабах" еще после жеребьевки считался откровенным аутсайдером группы. Однако вы набрали два очка в такой группе за 4 матча. Можно сказать, что команда выполнила поставленную перед ней задачу?

- Мы попали в очень сильную группу. Все три соперника по группе обладают потенциалом на первое место в ней. Для нас же важно набраться опыта. Мы получаем удовольствие от таких матчей. Постараемся и в следующих встречах показать хорошую игру. Конечно, результат тоже важен. Не хотим останавливаться и желаем развить успех.