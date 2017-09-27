Гурбан Гурбанов: "Карабах" надеется на ошибку "Ромы"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что его команда постарается добиться положительного результата. Также специалист отметил важность предстоящей игры, которая станет для клуба первой в основной сетке главного еврокубкового турнира.

– Это будет наш первый домашний матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Он очень важен для всех нас – для клуба, страны и всего нашего футбола, – цитирует официальный сайт УЕФА Гурбанова. – Возможно, кто-то скажет, что "Рома" не самая сильная команда в группе C, но я смотрел ее матчи и могу сказать, что это профессиональный коллектив. Тем не менее постараемся добиться положительно результата. Очень непросто находить слабые стороны у топ-клубов, но в футболе даже самый сильный соперник может допустить ошибку и проиграть. На это мы и надеемся.

Матч "Карабах" – "Рома" состоится сегодня. Начало игры – 19.00 по московскому времени.