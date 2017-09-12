Гурбан Гурбанов: "Челси" постарается отодвинуть игру к нашим воротам, но и мы будем контратаковать"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" отметил, что соперник является претендентом на победу в турнире. По его словам, азербайджанская команда постарается дать отпор лондонцам на первых минутах.

- "Челси" является одним из сильнейших клубов мира и одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов, - приводит azerisport.com слова Гурбанова. - Встреча с таким соперником в первом же матче – это особый момент. Главный тренер этой команды Антонио Конте – один из сильнейших в мире. Мы знаем, что оппонент с первых минут попытается сделать так, чтобы мы ушли в оборону. Но и мы будем стараться атаковать. Постараемся показать лучшее, на что способны.