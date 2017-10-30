Гурбан Гурбанов: "Атлетико" будет опаснее, чем обычно"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что испанский клуб не всегда показывает хорошую реализацию. Специалист отметил, что для достижения положительного результата игроки должны быть более мотивированными, чем в первой встрече, которая завершилась вничью – 0:0.

– Будет непросто удивить соперника, – цитирует официальный сайт УЕФА Гурбанова. – "Атлетико" всегда к этому готов и мотивирован на победу. Они играют с холодной головой, и нам нужно делать то же самое. Мы будем играть перед потрясающими болельщиками. Надеюсь, мои игроки выдержат такое давление. У "Атлетико" всего два очка, но при этом только одно поражение в сезоне, в матче с "Челси". Мы должны быть готовы ко всему. Соперник будет еще опаснее, чем обычно, учитывая, что он набрал всего два очка в трех матчах. Нам будет тяжело.

"Атлетико" обладает высоким классом, но не всегда использует свои шансы. Завтра они постараются больше атаковать, и нам нужно проявить характер. Возможно, нам где-то не хватает класса, но мы можем компенсировать это самоотдачей и отношением к делу. Завтра нам нужно проявит эти качества, чтобы сдержать "Атлетико".

Мы должны мечтать. Мы должны верить. Также нам нужна поддержка и вера болельщиков. Если мы хотим уехать домой с хорошим результатом, завтра мотивация должна быть даже больше, чем в первой встрече.

После трех туров "Карабах" занимает четвертое место в группе C, набрав 1 очко. "Атлетико" располагается на третьей позиции (2 балла). Матч между этими командами состоится в Мадриде завтра, 31 октября. Начало встречи - 22.45 по московскому времени.