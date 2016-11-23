Губернатор Ростовской области: "Ростов" подарил фантастический футбол"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов" с победой над "Баварией" (3:2) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По словам Голубева, "Ростов" сотворил историю.

– Ростов подарил сегодня фантастический футбол! – написал Голубев в твиттере. – Поздравил ребят, Курбана Бекиевича, поблагодарил за красивую игру. "Ростов" сегодня сделал историю, всех поздравляю.