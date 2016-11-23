22:35 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Губернатор Ростовской области: "Ростов" подарил фантастический футбол"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов" с победой над "Баварией" (3:2) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По словам Голубева, "Ростов" сотворил историю.

– Ростов подарил сегодня фантастический футбол! – написал Голубев в твиттере. – Поздравил ребят, Курбана Бекиевича, поблагодарил за красивую игру. "Ростов" сегодня сделал историю, всех поздравляю.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Басист

Ну Хайскрин же вот появился. Не знаю, какие там финансовые детали - но вот в качестве талисмана они меня пока вполне устраивают))) Что до губера, то давно уже мудрый человек сказал, что у победы много отцов, это только у поражений никого)

00:58

maximalist

Спонсоров не будет никогда, потому что в области, кроме Саввиди, нет состоятельных людей, которые могут в одиночку поднять команду, не зажимая деньги. А Сввиди пообещал вновь поднять СКА, если он не брехло!!!

23:32 23 ноября

maximalist

Это напоминает коллизей, где бьются бесправные гладиаторы, а публика восторгается сильными. Скоро сильных разберут, а на руинах города будут Помпеи.

23:27 23 ноября

Felix BARSA

И почему нет спонсоров,господин Голубев ? Пора поднимать команду до ПОСТОЯННОГО УЧАСТИЯ В ЕВРОКУБКАХ! Надоело смотреть на потуги Акинфеева со товарищами в Еврокосмосе!

23:09 23 ноября

RSDsouth

А Саввиди что скажет ? Достоен Тавр быть на груди Победителей Баварии?)

23:02 23 ноября

ростовский свин

ищи деньги на команду - укрепляй состав - ростов привезет золото чр на дон.Эта победа не ваша заслуга - она добыта не благодаря , А ВОПРЕКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:46 23 ноября

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