Губернатор Ростовской области: "Ростов" подарил фантастический футбол"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов" с победой над "Баварией" (3:2) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По словам Голубева, "Ростов" сотворил историю.
– Ростов подарил сегодня фантастический футбол! – написал Голубев в твиттере. – Поздравил ребят, Курбана Бекиевича, поблагодарил за красивую игру. "Ростов" сегодня сделал историю, всех поздравляю.
Ростов подарил сегодня фантастический футбол! Поздравил ребят, Курбана Бекиевича, поблагодарил за красивую игру– Василий Голубев (@golubev_vu) 23 ноября 2016 г.
"Ростов" сегодня сделал историю, всех поздравляю– Василий Голубев (@golubev_vu) 23 ноября 2016 г.
Басист
Ну Хайскрин же вот появился. Не знаю, какие там финансовые детали - но вот в качестве талисмана они меня пока вполне устраивают))) Что до губера, то давно уже мудрый человек сказал, что у победы много отцов, это только у поражений никого)
00:58
maximalist
Спонсоров не будет никогда, потому что в области, кроме Саввиди, нет состоятельных людей, которые могут в одиночку поднять команду, не зажимая деньги. А Сввиди пообещал вновь поднять СКА, если он не брехло!!!
23:32 23 ноября
maximalist
Это напоминает коллизей, где бьются бесправные гладиаторы, а публика восторгается сильными. Скоро сильных разберут, а на руинах города будут Помпеи.
23:27 23 ноября
Felix BARSA
И почему нет спонсоров,господин Голубев ? Пора поднимать команду до ПОСТОЯННОГО УЧАСТИЯ В ЕВРОКУБКАХ! Надоело смотреть на потуги Акинфеева со товарищами в Еврокосмосе!
23:09 23 ноября
RSDsouth
А Саввиди что скажет ? Достоен Тавр быть на груди Победителей Баварии?)
23:02 23 ноября
ростовский свин
ищи деньги на команду - укрепляй состав - ростов привезет золото чр на дон.Эта победа не ваша заслуга - она добыта не благодаря , А ВОПРЕКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:46 23 ноября