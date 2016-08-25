Губернатор Ростовской области поздравил "Ростов"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Голубев подчеркнул, что город заслужил этот футбольный праздник.
- Поздравляю всех с красивой победой "Ростова"! По окончании матча пожал руку каждому игроку. На Дону любят футбол! Ростов заслужил этот праздник футбола, - написал в своем твиттере Голубев.
Поздравляю всех с красивой победой "Ростова"!– Василий Голубев (@golubev_vu) 24 августа 2016 г.
По окончании матча пожал руку каждому игроку– Василий Голубев (@golubev_vu) 24 августа 2016 г.
На Дону любят футбол! Ростов заслужил этот праздник футбола– Василий Голубев (@golubev_vu) 24 августа 2016 г.
Perry_Garr
DokaHaJIu HMR346 Alex Surovov Что за бред Вы тут активно распространяете -------------------------------------------------------------------------- Подписываюсь, знатно товарищ бредит. Особенно если учитывать, что пес сначала занимался Ростсельмашем, а уже потом СКА. И фактически чуть не угробил обе команды. 16:31 =========== ну ска то есть, то их нет, то расформировались, то всплыли как г-но в третьем дивизионе.. давно пора закрыть этот проект с м.куприяновым во главе, разогнать.. чтобы кучка фанатов этого недоклуба не писала на ветках РСМ всякую хрень..
19:12 25 августа
DokaHaJIu
HMR346 Alex Surovov Что за бред Вы тут активно распространяете -------------------------------------------------------------------------- Подписываюсь, знатно товарищ бредит. Особенно если учитывать, что пес сначала занимался Ростсельмашем, а уже потом СКА. И фактически чуть не угробил обе команды.
16:31 25 августа
Басист
sunseich, отстал от жизни - уже и отмену отменили)))
12:10 25 августа
S.U.B.A.
Как денег дать так его нет!А как почивать на лаврах,то вот он я!Такой хороший!
11:22 25 августа
sunseich
ValeraK чудной вы человек, губернаторов не выбирают) отменили выборы губернаторов)
11:20 25 августа
balaton78
Губернатор,приложи силы оставить в Ростове Курбана Бердыева и его штаб!!! Закройте все долги наконец!!!! и успехов в групповом этапе Лиги Чемпионов!
10:55 25 августа
HMR346
Alex Surovov Что за бред Вы тут активно распространяете
10:44 25 августа
Felix BARSA
Вернуть Бердыева,вот задача губера и не поделить деньги ,а направить их на развитие клуба! Ждем,ГОЛУБЕВ !!!!
10:01 25 августа
crazysun78
злые вы!.. губернатор - тоже человек!!!... )))
09:21 25 августа
ValeraK
Василий Голубев, не укрепите серьезно команду - можете проиграть выборы, либо через год слететь как Цуканов, например. Все в ваших руках - сделайте так, чтобы все были довольны и народ вас не поносил. Футбол для вас - самый весомый на данный момент политический рычаг. Это и новый стадион, и чудо-клуб. Постарайтесь все справедливо и красиво сделать, а не пообещать - сейчас очень тонкий момент.
08:45 25 августа
Робат
У победы много отцов! К чужой славе у нас примазаться любят!
08:03 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:06 25 августа
южанин61
Ростов, заслужил! А ты нет! Думай, Вася, думай. Выборы скоро...
03:12 25 августа
Шаман61
завтра псавиди объявится
02:48 25 августа
Солист Мак
Денег нет, но вы там побеждайье
01:48 25 августа
Медвежонок Пу
Пиариться любишь люби и саночки возить
01:42 25 августа
Медвежонок Пу
ищи деньги, времени мало...
01:41 25 августа
pobedaSpartak
По окончании матча пожал руку каждому игроку=== а каждый игрок потом эту пожатую руку о майку вытер))
00:59 25 августа
sunseich
вот молодец какой руки пожал! может даже по плечу похлопал. Все что мог для клуба сделал. золото-а не губернатор.
00:51 25 августа
Alsenka
Руки он пожимает после матча,редиска! Съезди в Гуково,с мужиками поручкайся которым по 4 месяца зарплату не платят,.......... двуличное.
00:45 25 августа
pavel1205
Вася, не примазывайся к Победе, ты слил КББ и тебе этого не простят!
00:40 25 августа
serenky25
Уже думает как пилить 12 лямов евро.
00:38 25 августа