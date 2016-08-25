Губернатор Ростовской области поздравил "Ростов"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Голубев подчеркнул, что город заслужил этот футбольный праздник.

- Поздравляю всех с красивой победой "Ростова"! По окончании матча пожал руку каждому игроку. На Дону любят футбол! Ростов заслужил этот праздник футбола, - написал в своем твиттере Голубев.

Поздравляю всех с красивой победой "Ростова"! – Василий Голубев (@golubev_vu) 24 августа 2016 г.