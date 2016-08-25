00:32 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Губернатор Ростовской области поздравил "Ростов"

0
0
0
22

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил "Ростов" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Голубев подчеркнул, что город заслужил этот футбольный праздник.

 - Поздравляю всех с красивой победой "Ростова"! По окончании матча пожал руку каждому игроку. На Дону любят футбол! Ростов заслужил этот праздник футбола, - написал в своем твиттере Голубев.

 

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (22)
Войти, чтобы оставить комментарий

Perry_Garr

DokaHaJIu HMR346 Alex Surovov Что за бред Вы тут активно распространяете -------------------------------------------------------------------------- Подписываюсь, знатно товарищ бредит. Особенно если учитывать, что пес сначала занимался Ростсельмашем, а уже потом СКА. И фактически чуть не угробил обе команды. 16:31 =========== ну ска то есть, то их нет, то расформировались, то всплыли как г-но в третьем дивизионе.. давно пора закрыть этот проект с м.куприяновым во главе, разогнать.. чтобы кучка фанатов этого недоклуба не писала на ветках РСМ всякую хрень..

19:12 25 августа

DokaHaJIu

HMR346 Alex Surovov Что за бред Вы тут активно распространяете -------------------------------------------------------------------------- Подписываюсь, знатно товарищ бредит. Особенно если учитывать, что пес сначала занимался Ростсельмашем, а уже потом СКА. И фактически чуть не угробил обе команды.

16:31 25 августа

Басист

sunseich, отстал от жизни - уже и отмену отменили)))

12:10 25 августа

S.U.B.A.

Как денег дать так его нет!А как почивать на лаврах,то вот он я!Такой хороший!

11:22 25 августа

sunseich

ValeraK чудной вы человек, губернаторов не выбирают) отменили выборы губернаторов)

11:20 25 августа

balaton78

Губернатор,приложи силы оставить в Ростове Курбана Бердыева и его штаб!!! Закройте все долги наконец!!!! и успехов в групповом этапе Лиги Чемпионов!

10:55 25 августа

HMR346

Alex Surovov Что за бред Вы тут активно распространяете

10:44 25 августа

Felix BARSA

Вернуть Бердыева,вот задача губера и не поделить деньги ,а направить их на развитие клуба! Ждем,ГОЛУБЕВ !!!!

10:01 25 августа

crazysun78

злые вы!.. губернатор - тоже человек!!!... )))

09:21 25 августа

ValeraK

Василий Голубев, не укрепите серьезно команду - можете проиграть выборы, либо через год слететь как Цуканов, например. Все в ваших руках - сделайте так, чтобы все были довольны и народ вас не поносил. Футбол для вас - самый весомый на данный момент политический рычаг. Это и новый стадион, и чудо-клуб. Постарайтесь все справедливо и красиво сделать, а не пообещать - сейчас очень тонкий момент.

08:45 25 августа

Робат

У победы много отцов! К чужой славе у нас примазаться любят!

08:03 25 августа

Alex Surovov

РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.

07:06 25 августа

южанин61

Ростов, заслужил! А ты нет! Думай, Вася, думай. Выборы скоро...

03:12 25 августа

Шаман61

завтра псавиди объявится

02:48 25 августа

Солист Мак

Денег нет, но вы там побеждайье

01:48 25 августа

Медвежонок Пу

Пиариться любишь люби и саночки возить

01:42 25 августа

Медвежонок Пу

ищи деньги, времени мало...

01:41 25 августа

pobedaSpartak

По окончании матча пожал руку каждому игроку=== а каждый игрок потом эту пожатую руку о майку вытер))

00:59 25 августа

sunseich

вот молодец какой руки пожал! может даже по плечу похлопал. Все что мог для клуба сделал. золото-а не губернатор.

00:51 25 августа

Alsenka

Руки он пожимает после матча,редиска! Съезди в Гуково,с мужиками поручкайся которым по 4 месяца зарплату не платят,.......... двуличное.

00:45 25 августа

pavel1205

Вася, не примазывайся к Победе, ты слил КББ и тебе этого не простят!

00:40 25 августа

serenky25

Уже думает как пилить 12 лямов евро.

00:38 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ