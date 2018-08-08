Группировка фанатов "Спартака" - болельщикам ПАОК: "Добро пожаловать в Москву"

Группировка фанатов "Спартака" Gladiators Firm'96 пригласила болельщиков ПАОК в Москву на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, который состоится 14 августа. Сегодня красно-белые уступили грекам со счетом 2:3.
- Трибуны для вас открыты в Москве. Welcome to Russia, - сообщается в Твиттере Gladiators Firm'96.
Трибуны для вас открыты в Москве. Welcome to Russia #paok !– Gladiators Firm`96 (@Gladiators_Firm) 8 августа 2018 г.
Напомним, болельщикам красно-белых было запрещено присутствовать на матче ПАОК - "Спартак" по решению УЕФА. Санкция была принята в связи с беспорядками перед выездной встречей 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (2:1), в результате которых был убит полицейский.
результаты опроса
40152 чел.