Группировка фанатов "Спартака" - болельщикам ПАОК: "Добро пожаловать в Москву"

Группировка фанатов "Спартака" Gladiators Firm'96 пригласила болельщиков ПАОК в Москву на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, который состоится 14 августа. Сегодня красно-белые уступили грекам со счетом 2:3.

- Трибуны для вас открыты в Москве. Welcome to Russia, - сообщается в Твиттере Gladiators Firm'96.