Гризманн завязал шнурки мальчику, сопровождавшему игрока перед матчем с "Монако"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн опять сделал мальчика, сопровождающего его, героем предматчевой церемонии. Француз во время исполнения гимна Лиги чемпионов перед стартом матча 5-го тура против "Монако" завязал шнурки на кроссовках ребенка.
Напомним, перед матчем между сборными Франции и Уругвая Гризманн отдал мальчику свою куртку.
28 ноября 2018 г.
😱⚠ Ah oui, hein! C’est important! ⚠😱#AúpaAtleti #AtletiASM #UCL pic.twitter.com/9Lm1KUdUqE– Atlético de Madrid (@AtletiFR) 28 ноября 2018 г.
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