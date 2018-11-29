04:06 | Футбол — Лига чемпионов

Гризманн завязал шнурки мальчику, сопровождавшему игрока перед матчем с "Монако"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн опять сделал мальчика, сопровождающего его, героем предматчевой церемонии. Француз во время исполнения гимна Лиги чемпионов перед стартом матча 5-го тура против "Монако" завязал шнурки на кроссовках ребенка.

Напомним, перед матчем между сборными Франции и Уругвая Гризманн отдал мальчику свою куртку.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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