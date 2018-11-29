Гризманн завязал шнурки мальчику, сопровождавшему игрока перед матчем с "Монако"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн опять сделал мальчика, сопровождающего его, героем предматчевой церемонии. Француз во время исполнения гимна Лиги чемпионов перед стартом матча 5-го тура против "Монако" завязал шнурки на кроссовках ребенка.

Напомним, перед матчем между сборными Франции и Уругвая Гризманн отдал мальчику свою куртку.