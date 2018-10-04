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Гризманн забил 8000-й гол в истории Лиги чемпионов

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Гол форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в матче против "Брюгге" (3:1) стал 8000-м в истории Лиги чемпионов (без учета квалификации). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Француз на 67-й минуте поединка с "Брюгге" сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Самый первый гол был забит 26 лет назад - точный удар нигерийца Даниэля Амокачи 25 ноября 1992 года принес "Брюгге" минимальную победу над московским ЦСКА.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Атлетико - Брюгге

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2564583.html?iv=true

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