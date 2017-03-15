Гризманн - в атаке "Атлетико", Эрнандес - в нападении "Байера"

Стали известны составы "Атлетико" и "Байера" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который сегодня состоится в Мадриде. С первых минут на поле появятся лидеры команд - Антуан Гризманн и Хавьер Эрнандес. Этот поединок обслужит российский арбитр Сергей Карасев. Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 4:2.

"Атлетико": Облак - Лукас Эрнандес, Годин, Хименес, Врсалько - Карраско, Коке, Партей, Сауль - Гризманн, Корреа.

"Байер": Лено - Венделл, Драгович, Едвай, Хилберт - Брандт, Кампль, Баумгартлингер, Беллараби - Флолланд, Хавьер Эрнандес.

Трансляция матча "Атлетико" - "Байер"