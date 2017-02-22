Гризманн - Симеоне: "Не меняй Гамейро, он лучший на поле"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн по ходу первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Байера" (4:2) просил главного тренера команды Диего Симеоне не менять своего соотечественника Кевина Гамейро. Француз был заменен на 71-й минуте встречи, с чем и сам Гамейро выразил несогласие.

"Нет-нет, Кевин лучший! Он лучший на поле", – кричал Гризманн Симеоне во время замены форварда.

"Тренеру виднее. Гамейро выполнял невероятный объем работы, но тренер оказался прав, поскольку мы забили четвертый мяч", – сказал Гризманн уже после матча.