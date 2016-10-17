15:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гризманн и Сауль - в заявке "Атлетико" на матч с "Ростовом"

0
0
0

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". В списке футболистов оказался нападающий Антуан Гризманн, а также полузащитник Сауль Ньигес, не игравший с начала октября из-за травмы.

Полностью заявка "Атлетико" выглядит следующим образом:

вратари – Облак, Морейра;

защитники – Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Эрнандес, Хуанфран;

полузащитники – Мендеш, Коке, Сауль, Габи, Партей, Гайтан;

нападающий – Гризманн, Торрес, Корреа, Гамейро.

Матч "Ростов" – "Атлетико" состоится 19 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ