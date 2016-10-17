Гризманн и Сауль - в заявке "Атлетико" на матч с "Ростовом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". В списке футболистов оказался нападающий Антуан Гризманн, а также полузащитник Сауль Ньигес, не игравший с начала октября из-за травмы.

Полностью заявка "Атлетико" выглядит следующим образом:

вратари – Облак, Морейра;

защитники – Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Эрнандес, Хуанфран;

полузащитники – Мендеш, Коке, Сауль, Габи, Партей, Гайтан;

нападающий – Гризманн, Торрес, Корреа, Гамейро.

Матч "Ростов" – "Атлетико" состоится 19 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.