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Гришин не будет руководить молодежкой ЦСКА в играх с "Монако" и "Амкаром"

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Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин по причине болезни некоторое время не будет принимать участие в тренировочном процессе, сообщает клубная пресс-служба. Специалист пропустит матч команды в 4-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Монако", а также встречу молодежного первенства стра против "Амкара", так как в это время будет находится на лечении в одной из московских больниц.

Временно исполнять обязанности старшего тренера молодежки будет Валерий Минько, работающий помощником Гришина.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/aleksandr-grishin-propustit-matchi-s-monako-i-amkarom/

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