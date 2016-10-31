Гришин не будет руководить молодежкой ЦСКА в играх с "Монако" и "Амкаром"

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин по причине болезни некоторое время не будет принимать участие в тренировочном процессе, сообщает клубная пресс-служба. Специалист пропустит матч команды в 4-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Монако", а также встречу молодежного первенства стра против "Амкара", так как в это время будет находится на лечении в одной из московских больниц.
Временно исполнять обязанности старшего тренера молодежки будет Валерий Минько, работающий помощником Гришина.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/aleksandr-grishin-propustit-matchi-s-monako-i-amkarom/