Гранит Джака: "Скрещу пальцы за "Базель" в матче с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака считает, что "Базель" может рассчитывать на положительный исход в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Футболист, выступавший ранее за швейцарцев, будет поддерживать свою бывшую команду.

- "Базель" может добиться того же, что и в 2011 году, когда команды сыграли 3:3, - цитирует Blick Джаку. - "МЮ" – фаворит, но в двух матчах все возможно. Буду держать свои пальцы скрещенными, чтобы они добились чего-то похожего.

Напомним, что "Базель" и "Манчестер Юнайтед" являются соперниками ЦСКА в Лиге чемпионов.