Гранат - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Баварией"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц огласил стартовый состав команды на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". С первых минут на поле появится защитник Владимир Гранат, который впервые сыграет за ростовчан после возвращения в команду.
Стартовый состав "Ростова" выглядит следующим образом: Джанаев – Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Калачев – Ерохин, Гацкан, Нобоа – Азмун, Полоз.
Запасные: Медведев, Гуйе, Бухаров, Препелицэ, Думбья, Байрамян, Эззатоллахи.
Бормо-сан
igorvasilevich ------------------- весь наш футбол по сравнению с Баварией- один большой тухляк...
21:36
CSKA79
где ставки на итоговый счет, троли? )))
21:32
fedland
Ну уж если из под него Зениту Спартаку пять накидал, то тут-то Бавария покуражится...
21:28
igorvasilevich
Игроки и Бердыев уже признали, что они ничего не смогут сделать с Баварией. Все они не на победу настроены, а на тухлую ничью надеяться. Надейтесь дальше.
21:28
alduda
Гранат это приговор
21:27
igorvasilevich
Мевля, Навас, Гранат - Все конец Ростову. Мевля вообще не о чем, Навас старик медленный, Гранат всем понятно. Лучше бы негра папу поставили бы.
21:25
Jean4
Гранат так вообще из ФНЛ и сразу под Баварию. Вспоминаю, что с ним делал Дзюба в Питере и страшно за Ростов становится.
21:19
Sergio13
Да, Кэп! ))
21:19
Jean4
После фамилий: Граната, Терентьева и Мевля у меня одного предчувствие, что Ростову ничего хорошего здесь не светит?
21:17
onlywhitespartak
Жаль Ростов гранат это жесть
21:17
Sergio13
Итак особых иллюзий не было. Но Гранат - это уже приговор...
21:11
Константин Срулевич Наумов
Да, против фашистов нам нужно как можно больше гранат...
21:10
СашаРичагин
Хорошо, что Полоз есть и в старте, и в запасе. Если тот Полоз, который в старте, устанет, его можно будет заменить запасным Полозом.
21:09