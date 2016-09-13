Гранат - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Баварией"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц огласил стартовый состав команды на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". С первых минут на поле появится защитник Владимир Гранат, который впервые сыграет за ростовчан после возвращения в команду.

Стартовый состав "Ростова" выглядит следующим образом: Джанаев – Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Калачев – Ерохин, Гацкан, Нобоа – Азмун, Полоз.

Запасные: Медведев, Гуйе, Бухаров, Препелицэ, Думбья, Байрамян, Эззатоллахи.

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"