21:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гранат - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Баварией"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц огласил стартовый состав команды на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". С первых минут на поле появится защитник Владимир Гранат, который впервые сыграет за ростовчан после возвращения в команду.

Стартовый состав "Ростова" выглядит следующим образом: Джанаев – Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Калачев – Ерохин, Гацкан, Нобоа – Азмун, Полоз.

Запасные: Медведев, Гуйе, Бухаров, Препелицэ, Думбья, Байрамян, Эззатоллахи.

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Бормо-сан

igorvasilevich ------------------- весь наш футбол по сравнению с Баварией- один большой тухляк...

21:36

CSKA79

где ставки на итоговый счет, троли? )))

21:32

fedland

Ну уж если из под него Зениту Спартаку пять накидал, то тут-то Бавария покуражится...

21:28

igorvasilevich

Игроки и Бердыев уже признали, что они ничего не смогут сделать с Баварией. Все они не на победу настроены, а на тухлую ничью надеяться. Надейтесь дальше.

21:28

alduda

Гранат это приговор

21:27

igorvasilevich

Мевля, Навас, Гранат - Все конец Ростову. Мевля вообще не о чем, Навас старик медленный, Гранат всем понятно. Лучше бы негра папу поставили бы.

21:25

Jean4

Гранат так вообще из ФНЛ и сразу под Баварию. Вспоминаю, что с ним делал Дзюба в Питере и страшно за Ростов становится.

21:19

Sergio13

Да, Кэп! ))

21:19

Jean4

После фамилий: Граната, Терентьева и Мевля у меня одного предчувствие, что Ростову ничего хорошего здесь не светит?

21:17

onlywhitespartak

Жаль Ростов гранат это жесть

21:17

Sergio13

Итак особых иллюзий не было. Но Гранат - это уже приговор...

21:11

Константин Срулевич Наумов

Да, против фашистов нам нужно как можно больше гранат...

21:10

СашаРичагин

Хорошо, что Полоз есть и в старте, и в запасе. Если тот Полоз, который в старте, устанет, его можно будет заменить запасным Полозом.

21:09

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