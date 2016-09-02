12:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гранат и Гуйе - в заявке "Ростова" на Лигу чемпионов

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"Ростов" огласил заявку команды на групповой турнир Лиги чемпионов. Среди 22 футболистов в основной заявке оказались защитники Владимир Гранат и Папа Гуйе, перешедшие в команду в последний день трансферного окна.

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Папа Гуйе, Владимир Гранат, Сесар Навас.

Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбья, Александр Ерохин, Саид Эзатолахи, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз.

Напомним, что ростовчане попали в группу D, где сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10435

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КОММЕНТАРИИ (3)
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LeBerDon

Ростову удачи, фарта и везения!Вперед Ростов!И помощи со стороны судей!

13:49

MAKKOR

Особенно с Гранатом))) От кого он только себе мячей не превозил...

13:36

AlexMiron

Ну всё Ростов готов к Лиге Чемпионов.

13:08

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