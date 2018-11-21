Госдума наградила болельщиков ЦСКА за помощь пострадавшим в римском метро

Комитет Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи наградил в среду трех болельщиков ЦСКА, оказавших помощь пострадавшим в римском метро, сообщает ТАСС. Почетные грамоты им вручил председатель комитета Михаил Дегтярев.

Перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0) в римском метро обрушился эскалатор с фанатами армейцев. Врачи Анатолий Рыбаков, Максим Хышов и Дмитрий Павлов прибыли на игру как болельщики и стали первыми оказавшими помощь другим болельщикам после происшествия. Всего пострадали 30 человек, среди них 16 россиян.

- Главное, чтобы это отразилось на тех людях, которые иногда смущаются, боятся брать и действовать. Мы как врачи делали то, чему мы учились, что у нас в крови. Надеюсь, что для многих, кто узнает об этом, это будет толчком, чтобы делать добрые дела, - сказал Дмитрий Павлов.