"Горячий прием". "Спартак" прибыл на игру с "Севильей"

"Спартак" в своем Твиттере сообщил о прибытии команды на стадион "Рамон Санчес Писхуан" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". Встреча состоится сегодня, 1 ноября. Начало игры - 22.45 по московскому времени.
- Красно-белые уже на стадионе! Горячий прием, - говорится в сообщении, прикрепленном к записи.
После трех туров "Спартак" занимает второе место в группе Е с 5 очками, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю" и опережая "Севилью" (4 очка) и "Марибор" (1).
Красно-белые уже на стадионе! Горячий приём🔥💪– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 ноября 2017 г.
Начнём матч #UCL #СевильяСпартак в 22:45 (мск)! #SevillaSpartak pic.twitter.com/800tGCXspp
poxi61
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21:47