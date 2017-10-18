Горлукович - про"Спартак" - "Севилья": "Историческая - это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что эту победу нельзя назвать исторической.

– Историческая победа?

- Ну нет. Я так сказать не могу.

– Почему?

– Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА. А здесь добротная, хорошая игра с потрясающим результатом. Это и важные очки в Лиге чемпионов, и деньги. Поздравляю красно-белых! (Виталий АЙРАПЕТОВ)