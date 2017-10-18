Горлукович - про"Спартак" - "Севилья": "Историческая - это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что эту победу нельзя назвать исторической.
– Историческая победа?
- Ну нет. Я так сказать не могу.
– Почему?
– Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА. А здесь добротная, хорошая игра с потрясающим результатом. Это и важные очки в Лиге чемпионов, и деньги. Поздравляю красно-белых! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Thomas_Boy_
"Спартак" был хорош, но Горлукович КБ-братанам знатный пендель выписал.
17:35
spetrov
Спартак - молодцы, тут спорить не с чем.
17:30
shpasic
ну, для Рубина, например, победа над Барселоной на Камп Ноу - "историческая". а для Крыльев - победа 5:3 над "АЗ" Ван Галя. просто у всех своя история.
17:25
БобровФан
Верно, история - это победа не в одной игре, а в турнире. А крупный счет тоже по-своему останется в истории по-своему. Спартак молодцы, но впереди большой путь.
17:12
цска 19781978
Все равно Спартак молодцы
17:07
vaysman
это он хорошо сказал про коней то
17:01
spetrov
С другой стороны, люди про разный уровень историчности. Уверен, участникам вчерашнего матча не придет в голову сравнивать одну игру с победой в еврокубке. Но то, что победа совсем не проходная, тоже верно.
17:01
guy1984
Адекватный "Дед".
16:56