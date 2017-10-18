16:45 | Футбол — Лига чемпионов

Горлукович - про"Спартак" - "Севилья": "Историческая - это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА"

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Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Севилья&quot; - 5:1 Болельщики красно-белых увидели один из лучших матчей клуба в Лиге чемпионов.Сергей Горлукович: "Вернулся чемпионский "Спартак"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что эту победу нельзя назвать исторической.

– Историческая победа?

- Ну нет. Я так сказать не могу.

– Почему?

– Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА. А здесь добротная, хорошая игра с потрясающим результатом. Это и важные очки в Лиге чемпионов, и деньги. Поздравляю красно-белых! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Thomas_Boy_

"Спартак" был хорош, но Горлукович КБ-братанам знатный пендель выписал.

17:35

spetrov

Спартак - молодцы, тут спорить не с чем.

17:30

shpasic

ну, для Рубина, например, победа над Барселоной на Камп Ноу - "историческая". а для Крыльев - победа 5:3 над "АЗ" Ван Галя. просто у всех своя история.

17:25

БобровФан

Верно, история - это победа не в одной игре, а в турнире. А крупный счет тоже по-своему останется в истории по-своему. Спартак молодцы, но впереди большой путь.

17:12

цска 19781978

Все равно Спартак молодцы

17:07

vaysman

это он хорошо сказал про коней то

17:01

spetrov

С другой стороны, люди про разный уровень историчности. Уверен, участникам вчерашнего матча не придет в голову сравнивать одну игру с победой в еврокубке. Но то, что победа совсем не проходная, тоже верно.

17:01

guy1984

Адекватный "Дед".

16:56