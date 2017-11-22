Гонсалвеш, Жонас и Сальвио - в атаке "Бенфики" на матч с ЦСКА

Стали известны составы на матч 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика". С первых минут у португальцев на поле в атаке выйдут Жонас, Диогу Гонсалвеш и Эдуардо Сальвио.

"Бенфика": Варела - Элизеу, Жардел, Луизау, Алмейда - Аугусту, Фейса, Пицци - Гонсалвеш, Жонас, Сальвио.

Запасные - Дуарте, Лопес, Самарис, Живкович, Серви, Сеферович, Хименес.

Напомним, что матч ЦСКА - "Бенфика" состоится сегодня вечером на стадионе "Арена ЦСКА". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.