18:59 | Футбол — Лига чемпионов

Гонсалвеш, Жонас и Сальвио - в атаке "Бенфики" на матч с ЦСКА


Стали известны составы на матч 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика". С первых минут у португальцев на поле в атаке выйдут Жонас, Диогу Гонсалвеш и Эдуардо Сальвио.

"Бенфика": Варела - Элизеу, Жардел, Луизау, Алмейда - Аугусту, Фейса, Пицци - Гонсалвеш, Жонас, Сальвио.

Запасные - Дуарте, Лопес, Самарис, Живкович, Серви, Сеферович, Хименес.

Напомним, что матч ЦСКА - "Бенфика" состоится сегодня вечером на стадионе "Арена ЦСКА". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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