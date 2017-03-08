Гонсало Кастро: "Боруссия" - фаворит в матче с "Бенфикой"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро считает свою команду фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой", несмотря на поражение в первой встрече (0:1). Также он расстроен тем, что Марко Ройс из-за травмы не сможет сыграть сегодня.

- Думаю, что мы фавориты в матче против "Бенфики", - цитирует L'Equipe Кастро. - Все видели в первом матче, что "Боруссия" была лучше, несмотря на то что не забила. Теперь мы должны быть осторожны, чтобы не пропустить у себя дома, чтобы не усложнить себе жизнь. Мы знаем, что моральный настрой очень важен в таких играх. Мы хорошо подготовлены, особенно если посмотреть на наши предыдущие результаты. Нам очень грустно потерять Марко Ройса снова. Он является ключевым игроком, который был капитаном в последней игре. Тем не менее у нас достаточно хороших игроков, а также есть молодежь, которая сделает все возможное, чтобы помочь нам.

Трансляция матча "Боруссия" Д - "Бенфика"