Гонсало Игуаин: "Ювентус" на правильном пути"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (2:0) выразил удовлетворение результатом и забитым голом. Туринцы вышли в плей-офф с первого места.

– Любой нападающий стремится забивать как можно больше, – приводит Tmw слова Игуаина. – Но получается не всегда. Рад, что сегодня смог отправить мяч в сетку. Нашей главной задачей было выйти из группы, вторая задача – выйти с первого места, третья – лидировать в чемпионате и выиграть Суперкубок. Мы на правильном пути, и нужно продолжать в том же духе.