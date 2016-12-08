00:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гонсало Игуаин: "Ювентус" на правильном пути"

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (2:0) выразил удовлетворение результатом и забитым голом. Туринцы вышли в плей-офф с первого места.

– Любой нападающий стремится забивать как можно больше, – приводит Tmw слова Игуаина. – Но получается не всегда. Рад, что сегодня смог отправить мяч в сетку. Нашей главной задачей было выйти из группы, вторая задача – выйти с первого места, третья – лидировать в чемпионате и выиграть Суперкубок. Мы на правильном пути, и нужно продолжать в том же духе.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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